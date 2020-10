2 anos: Planejamento estratégico do governo

govacre

do Gov do Acre

Prestes a completar dois anos de gestão, o governador do Acre, Gladson Cameli, esteve reunido com secretários e diretores-presidentes dos órgãos das administrações direta e indireta do Estado para comemorar os avanços alcançados, alinhar ações de governo e debater o planejamento estratégico que será executado no biênio 2021-2022.

(…)

Em tempo: talvez tenha sido o que mais faltou ao governo…porém, é preciso dar o desconto da pandemia.

Em tempo 2: verbo recorrente da assessoria do governo: ‘alinhar’

J R Braña B.