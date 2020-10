Bocalom inaugura comitê

bocalom

Bocalom e Marfisa

‘O comitê do 11 agora está oficialmente de portas abertas para todos vocês! A festa de inauguração nesta quarta foi marcada por muita alegria e esse clima mostra que Rio Branco vai mudar.

Eu e Marfisa ficamos muito felizes com a presença de todos e esse carinho nos dá energia para seguir nessa caminhada. Chegou a hora de darmos as nossas mãos e construir uma nova história🙌🏻✅

Peguem adesivos, santinhos e carreguem todos os dias as praguinhas no peito! É multiplicando a verdade para os amigos, vizinhos e familiares que iremos mudar Rio Branco! Conto com vocês

Vote Bocalom 11!’