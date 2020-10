Vice-governador Rocha quer abrir caixa preta da verba de mídia do governo

verbamidia

O vice-governador do Acre, Major Rocha, resolveu chutar o pau da barraca e agora quer saber tudo sobre a verba de mídia do governo (do seu próprio governo)….(verba de mídia são os recursos pagos aos veículos de imprensa do Acre)

O vice governador do Acre, Major Rocha, tem denunciado coisas nebulosas acontecendo no governo Gladson Cameli. Se o vice denuncia o próprio governador, pergunto: @mpacre , @policiafederal ou @tjacoficial ja tem alguma investigação sobre essas denúncias? pic.twitter.com/7DtyRDNKWR — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) October 16, 2020

Rocha e nebulosa verba de mídia