Emenda de Leo garante doutorado em Direito (na Ufac, UnB e IFAC)

EMENDA PARLAMENTAR DE LEO DE BRITO GARANTE DOUTORADO EM DIREITO REALIZADO PELA UFAC, UNB E IFAC

Aconteceu na última sexta-feira (23), por videoconferência, a aula inaugural do doutorado Interinstitucional (Dinter) em Direito, realizado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com a Universidade de Brasília (UNB) e o Instituto Federal do Acre (Ifac).

O curso de doutorado é custeado com verba de emenda parlamentar do deputado federal Leo de Brito (PT-AC), no valor aproximado de R$ 700 mil, em favor da Ufac, e mais R$ 300 mil de emendas destinadas ao Ifac pelo deputado federal Alan Rick (DEM-AC).

Leo de Brito lembrou a luta em favor da melhoria do Direito acreano. “É um passo gigantesco para colocar o ensino jurídico do Acre em outro patamar. Pra quem não conhece a história, em meados dos anos 2000, tínhamos poucos professores com Mestrado [no Acre]. Em 2005, com uma emenda do então Senador Tião Viana, fizemos o primeiro MINTER (Ufac/UFSC), formando novos Mestres”.

Em 2015, também fruto de emenda parlamentar de Leo de Brito, foi realizado mais um MINTER, dessa vez entre Ufac e UNB). “Mais uma leva de mestres, incluindo a Ufac, outras faculdades e comunidade jurídica em geral”, comemorou o deputado.

Foram ofertadas 32 vagas, divididas entre professores e técnicos-administrativos da Ufac e Ifac, com o objetivo de aumentar o quadro de professores doutores no estado.

Segundo Leo de Brito, os resultados desse investimento são ainda mais expressivos para a comunidade acadêmica acreana que o próprio doutorado. “A melhor notícia é que, completado esse ciclo, já teremos nosso próprio curso de Mestrado/Doutorado em Direito aqui mesmo no Acre”, disse.

