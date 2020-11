Petecão hoje ao vivo em oestadoacre, live (20h30)

petecão

O senador Sérgio Petecão é o convidado de oestadoacre, live nesta quarta, em horário diferente excepcionalmente, 20h30, porque o senador tem compromisso político até próximo desse horário.

Petecão, com Bocalom em quarentena devido ao teste positivo em covid, assumiu os compromissos da agenda do seu candidato a prefeito em vários pontos de Rio Branco.

E por isso mesmo pediu (e nós aceitamos) que a entrevista comece meia-hora mais tarde que o habitual.

Entraremos ao vivo às 20h20 e aguardaremos o senador até o horário combinado de 20h30min.

No horário 20h20 só clicar no play abaixo e assistir (ainda transmitiremos pelo nosso canal oestadoacre/youtube, nossa página no facebook/oestadoacre e no perfil @oestadoacre no twitter