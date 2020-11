2º turno ou confinamento completo em Rio Branco?

covid19fecham

Faz todo sentido a interpretação da sociedade de que o poder público ainda não tomou nenhuma atitude contundente de fechamento completo de Rio Branco por conta das eleições de domingo, 15-N.

E se houver 2º Turno em Rio Branco?

Mais 20 dias de campanha eleitoral, aglomeração, pessoas reunidas…

Um áudio que circula nas redes sociais com a voz de uma suposta pessoa que trabalha na UTI do Into fala em saturação nos hospitais públicos da capital…

-Daqui a pouco o PS vai começar a receber pacientes de covid…o Into já está lotado – ouve-se no áudio a suposta pessoa que trabalha na UTI do Into.

Menos mal que nos 21 municípios do Acre não haverá segundo turno.

Mas isso não significa que estarão livres da peste alastrada.

J R Braña B.