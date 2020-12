Ofensa à prefeita Socorro: Presidente do PT de Rio Branco se retrata

notaretratação

NOTA DE RETRATAÇÃO de Selma Neves à PREFEITA Socorro Neri

‘Eu, Selma Neves, presidenta do Partido dos Trabalhadores de Rio Branco, venho a público me retratar pela forma pejorativa usada contra a Prefeita Socorro Neri num áudio feito em um grupo interno da Associação das Mulheres Negras.

Externo ainda, que nunca tive a intenção de ofender a moral da Prefeita, pois minha discordância com sua pessoa é apenas no campo político. Na verdade, me expressei mal usando a palavra errada que não cabia em hipótese alguma na análise feita.

Sei que o calor da emoção não justifica, mas, falei impulsionada por sentimentos de revolta, em meio a tantas ofensas sofridas ao meu partido e nossas lideranças partidárias nos últimos dias.

Peço desculpas a Prefeita, a militância das causas feministas e endosso que a minha atitude não reflete o pensamento da direção, das lideranças e nem da militância do Partido dos Trabalhadores.

Por fim, reafirmo a importância da luta feminista para a emancipação e empoderamento das mulheres e me coloco como uma humilde defensora desse causa, que é em prol da vida das mulheres.’