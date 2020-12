Setor de confecção diz que saiu de 1,5 mil para 3 mil empregos

confecçãogov

Graças ao velho Estado ‘ineficiente, perdulário, pesado, elefante etc etc’… que, com recursos públicos – banca as maiores compras dos empresários locais.

J R Braña B.

GovdoAcre

Beneficiados pelo crescimento econômico no setor de confecções, representantes de sindicato agradecem governador

(…)

O programa de aquisição de uniformes gerenciado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), além de beneficiar 150 mil alunos da rede pública estadual, agraciou os empresários locais pequenos, médios e grandes, e também as cooperativas. Segundo o presidente do Sincon, Abraão Figueiredo, a lei de incentivo às indústrias locais beneficiou um total de 32 empresas de confecções em todo o estado, mantendo e criando aproximadamente três mil empregos diretos, número que antes não passava de 1,5 mil.

-Com a lei implantada pelo governador, todas as malharias do estado foram priorizadas com as demandas públicas, o que mantém uma grande quantidade de pessoas trabalhando, gerando emprego e renda, principalmente em um ano atípico como este, com crises geradas pela pandemia. Também incentivo fiscal implantado tem ajudado com leis que beneficiam nosso setor, além estar sempre acompanhando, dando acessibilidade ao setor, para que ele possa se desenvolver” – relatou Abraão.

(…)