Vacinação atrasada? Bolsonaro diz: ‘Não dou bola’

Em mais uma manifestação que põe em xeque a vacinação contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado que não se sente pressionado e “não dá bola” para o fato de outros países já terem começado a imunizar suas populações.

A declaração ocorreu depois de ele lembrar que já assinou uma medida provisória liberando R$ 20 bilhões para a compra de vacinas e alfinetar governadores, sem citar nenhum deles nominalmente, que cobram celeridade na aprovação dos imunizantes.

— Entre eu e a vacina tem uma tal de Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], que eu respeito, e alguns não querem respeitar, é só isso — declarou Bolsonaro, durante passeio por Brasília nesta manhã.

— Ninguém me pressiona pra nada, eu não dou bola pra isso. É razão, razoabilidade, é responsabilidade com o povo, você não pode aplicar qualquer coisa no povo — comentou.

