Jackson Ramos, do PT, não quer mais saber de política

Com importantes propostas aprovadas, Dr Jakson Ramos se despede da política para se dedicar exclusivamente à medicina

Após quatro anos de forte atuação como vereador na Câmara Municipal de Rio Branco, o médico Jakson Ramos (PT) se despede da política com importantes projetos aprovados no legislativo municipal.

Entre as principais propostas aprovadas estão a criação do Conselho Municipal de Proteção e de Defesa dos Animais, a isenção dos doadores de medula óssea do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pelo município de Rio Branco, lei que institui a Semana Municipal da Educação Financeira e ainda Projetos de Lei que visam combater a discriminação religiosa e em razão da orientação sexual ou identidade de gênero, estes dois últimos aprovados há uma semana durante a última sessão ordinária da Casa em 2020.

-Foram quatro anos de muito trabalho procurando honrar cada um dos 3.615 votos que recebi ao ser eleito. Nesse período, nosso mandato procurou dar voz à diversas causas importantes, especialmente às minorias. Sou muito grato pela confiança, mas agora é hora de me dedicar exclusivamente à medicina, profissão que eu exerço com muito amor há quase 30 anos – declarou Ramos.

Em tempo: da política partidária, com mandatos, Jackson…da política mesmo você nunca se afastará…nem deve.

– J R Braña B.