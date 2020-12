Sangria na conta do servidor público agora tem limite: 35%

35%servidor

Dep Edvaldo insistiu tanto que conseguiu…

É para isso que serve um mandato parlamentar afinado com os interesses de trabalhadores e assalariados.

-Agora é lei! Publicado no Diário do Poder Legislativo a promulgação do nosso decreto legislativo que susta as ações do Avancard para além da margem consignável prevista em lei, que é de 35%. O que a Prover Promoções, dona do cartão Avancard, faz é imoral, é ludibriar os servidores públicos do nosso Estado, com juros altíssimos na casa dos 5.5 ao mês. Demos um basta nisso! Cumpra-se! – deputado Edvaldo Magalhães