Gov GladsonC quer vacina contra o Covid-19 ainda este mês

Acre está pronto para comprar vacina contra a Covid-19

Com a aprovação emergencial cada vez mais próxima da primeira vacina contra o coronavírus no Brasil, o governador Gladson Cameli confirmou nesta quinta-feira, 7, que o Estado possui mais de R$ 100 milhões em recursos disponíveis para a aquisição das doses.

Desde o início do desenvolvimento das vacinas, o gestor tem se mostrado incansável na busca pelo imunizante. Salvar vidas é a principal prioridade do governo de Gladson Cameli durante a pandemia de Covid-19. O chefe do Executivo comemorou a divulgação da eficácia de 78% da Coronavac, imunizante desenvolvido pela biofarmacêutica Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan.

“O Estado está pronto para comprar qualquer vacina que obedeça as normas da Organização Mundial da Saúde e da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]. Estou me antecipando e fazendo tudo que é possível para que possamos adquirir as doses. Sou muito otimista e acredito que a vacinação aqui no Acre possa começar ainda este mês”, disse o governador.

Em tempo: em nota publicada aqui, Butatan diz que Bolsonaro vai comprar a vacina chinesa