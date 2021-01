Assis Brasil e Brasileia serão beneficiadas com emenda para ramais

assisbrasil

GabParl

Daniel Zen apresenta R$300 mil ao Alto Acre em emendas impositivas para melhoramento de ramais

Em viagem ao Alto Acre, nesta quinta e sexta-feira, 14 e 15, o deputado estadual Daniel Zen (PT/AC) apresentou ao prefeito Jerry Correia de Assis Brasil e à prefeita Fernanda Hassem de Brasileia, emendas impositivas que vão beneficiar os municípios com a recuperação e manutenção dos ramais.

Ao todo, serão três emendas impositivas no valor de R$ 100 mil cada, para Brasileia, Assis Brasil e Xapuri. “Aprimorar os ramais é garantir dignidade a liberdade de locomoção das pessoas. Tenho certeza que esse singelo apoio financeiro será investido para melhorar o direito de ir e vir dos moradores da Zona Rural”, ressalta o deputado.

O prefeito Jerry reconheceu a importância de receber recursos para cidade de Assis Brasil “Esse apoio é importante para organizar a compra de combustível e se preparar para o verão e cuidar dos nossos ramais, assim ajudamos ainda mais os trabalhadores rurais de nossa cidade”, disse.

A gestora Fernanda Hassem agradeceu a emenda e destacou o empenho do deputado Daniel Zen em atender as demandas do município. “É uma emenda importante para a população rural avançar na agricultura familiar e no agronegócio. Emenda que também é fruto da parceria com o deputado Daniel Zen, parceiro do Alto Acre, único entre os 24 parlamentares que olhou para nossa cidade”, enfatizou a prefeita.