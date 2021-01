Atrasou! Vacinas ainda não chegaram a Rio Branco

vacinaatraso

Havia inclusive a promessa de que a primeira pessoa no Acre seria vacinada ainda nesta segunda-feira.

40 mil doses de vacina chinesa coronavac ainda não chegaram a Rio Branco…governo havia informado que chegaria nesta tarde….nova previsão dá conta de que o carregamento esteja no Acre no começo desta madrugada. pic.twitter.com/gKSZO5TCSx — oestadoacre (@Oestadoacre) January 18, 2021

Em tempo: governador mostrou na rede social (com app que segue voos) que está acompanhando o deslocamento do avião que transporta as 40 mil doses de vacina para o Acre…veja abaixo.