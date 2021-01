Governadores recebem vacinas em São Paulo

vacinas

GovdoAcre

O governador Gladson Cameli, junto com boa parte dos governadores de todo o país, participou na manhã desta segunda-feira, 18, da cerimônia realizada pelo Ministério da Saúde para entrega e distribuição das doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19, no centro de logística e distribuição do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

As doses distribuídas são proporcionais à população de cada estado e autorizadas para os grupos que compõem a Fase I do Plano Nacional de Imunização. Nesta primeira leva, o Acre recebe 41 mil doses da vacina.

Segundo o levantamento do próprio governo federal, já estão aptos a receber a vacina no estado 244 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, 12.815 indígenas e 6.343 profissionais da saúde, totalizando 19.402 pessoas na primeira fase.

em atualização…