Cultura: Projeto: O amor vai ao interior

Divulgação

O AMOR VAI AO INTERIOR

O projeto “O amor vai anterior”, parte das apresentações do espetáculo “Uma história de amor”, propiciará à população das cidades de Xapuri, Brasiléia e Senador Guimard o acesso aos bens culturais que, frequentemente, estão limitados à capital, fomentando, assim, o fazer teatral, o entretenimento e o acesso a arte.

Realização: Grupo O Barulho do Acre e Macaco Prego da Macaca

As datas:

Brasiléia 20.01.2021

Xapuri 21.01.2021

Quinari 22.01.2021

Inst. Sócio Educativo Mocinha Magalhães 23.01.2021

Projeto edital de Arte e Patrimônio nº 002/2020 do Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM /

Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Ficha técnica

Direção e atuação: Sandra Buh

Ator e músico: Écio Rogério da Cunha

Produção: Nathânia Oliveira e Luck Aragão

Assistente de produção: Gigliane Oliveira e Matheus Filgueira

Designer gráfico: Renis Ramos

Fotografia: Narjara Saab

Figurino: Sandra Buh e Nathânia Oliveira

Realização: O Barulho do Acre e Macaco Prego da Macaca

Apoio: FETAC

Financiamento: Governo Federal e Governo do Estado do Acre