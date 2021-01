Lula: ‘Se a gente tiver medo seremos dizimados’

lula

Lula tensiona…e o tensionamento politiza, mostra os lados em disputa….e faz as batatas se arrumarem na carroceria do caminhão em movimento para a batalha de vida no Brasil em 2022 – J R Braña B.

No TT de Marcia Denser

Lula: “Eles não estão respeitando nenhum direito social. Lamentavelmente eu com 74 anos vou ter que voltar a falar grosso mais uma vez. Porque se a gente tiver medo, vamos ser dizimados. Temos que levantar a cabeça e enfrentar.”@LulaOficial — marcia denser (@mdenser) January 24, 2021