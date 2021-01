narcyareal

Dona Narcy Areal, 81, que ficou três semanas internada com covid-19 no Into-Rio Branco e tinha recebido alta e retornado para casa em Sena Madureira está, neste momento, a caminho da capital numa ambulância do Samu com pneumonia agravada e pulmão comprometido.

