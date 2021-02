senaprefmazin

Prefeito Mazinho, do município de Sena Madureira, diz que vai reunir com comerciantes, igrejas para debater as medidas do Decreto Bandeira Vermelha, que fecha tudo, até o dia 19 de março, que não é atividade essencial.

-As pessoas me chamam de coronel, mas de coronal eu não tenho nada – diz Mazinho…

Assista: