‘Onde estão as vacinas que vieram para o Acre?’

vacinasacre

Dep Perpétua pergunta o que todo mundo quer saber:

Onde estão as vacinas que vieram pro Acre, se somos o 2º estado que menos vacinou?! Não podemos aceitar tamanho descuido e amadorismo com a vida das pessoas. Qual a explicação pra isso?! Reconheço o esforço do governador nesta Pandemia, mas ele e seu secretário de Saúde precisam vir a público explicar o que está acontecendo com as vacinas. Por que a vacinação continua em ritmo lento? Segundo o consórcio de Imprensa, o Acre recebeu 54.910 doses e temos apenas 5.799 vacinados.