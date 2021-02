Governo X Santa Juliana: disputa é entre cliente e empresa

govsantajuliana

Ente o SUS (cliente, paciente público) e um hospital privado….

Começou com uma disputa política por conta do Decreto do Fechamento e a reação do bispo Dom Joaquin, aqui.

Na quinta, o hospital privado da igreja católica, Santa Juliana, em vídeo gravado pelo padre Jairo Coelho, aqui, detonou o governo e o cobrou publicamente uma suposta dívida de 3 milhões…hoje a secretaria de saúde respondeu…abaixo, trecho da Nota.

Com isso, mesmo no auge da pandemia, a SESACRE nunca conseguiu utilizar sequer 50% da capacidade dos leitos, conveniados com o Hospital Santa Juliana, para pacientes do SUS. Portanto, também é inverídica a informação de que os 10 Leitos de UTI COVID eram exclusivos para paciente SUS.

É igualmente inverídica a informação que após o vencimento do Convênio, a SESACRE não renovou por vontade própria. A Lei Nº 13.995/2020, complementada pelas Portarias GM Nº 1.393/2020 e Nº 1.448, do Ministério da Saúde, determinavam que a verba destinada seria apenas para o ano de 2020.

É inverídico que “o Estado decidiu não o prorrogar” e que “até a presente data, nenhum outro convênio foi assinado com o Estado para atendimento de pacientes COVID”. A SESACRE já possui outro convênio com o Hospital Santa Juliana há mais de duas décadas, para atendimento de pacientes do SUS, não relacionado ao COVID-19.

