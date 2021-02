Rio Branco: Ocupa 84º lugar em qualidade de vida, mostra consultoria

qualidadevidarb

As seis primeiras colocadas são um município do Paraná e cinco cidades de São Paulo: Maringá(PR), Jundiaí (SP) São José do Rio Preto (SP), Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP) e Franca (SP).

Rio Branco não está bem colocada e isso não é surpresa.

Os dados são da consultoria Macroplan e divulgados pela revista Exame

Rnking Geral das cidades: Rio Branco em 84º….

Ranking das capitais, Rio Branco é uma das últimas também…21º.

Região Norte: Rio Branco fica no meio…3º lugar entre cinco cidades

Veja aqui as 100 cidades no ranking qualidade de vida no Brasil