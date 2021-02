Caso Daniel Silveira: Enfim, maioria da bancada do Acre acerta uma

votoacre

Para variar, os deputados Alan Rick e Mara Rocha fizeram questão de ficar do lado errado da história….

Mais uma vez….

A Câmara referendou, por 364 votos a 130, a prisão pelo STF do parlamentar Daniel Silveira, que ofendeu e ameaçou os ministros do STF, defendeu a Ditadura, o AI-5 (que acabou com eleições, fechou Congresso, acabou com habeas corpus e liberdades individuais no Brasil em 1968)…

Perpétua, Flaviano, Jéssica, Jesus, Leo e Vanda votaram pela manutenção da prisão do parlamentar do Rio de Janeiro.

Agora o Conselho de Ética vai analisar a cassação do mandato do deputado apologista da Ditadura.

Em tempo: há tempo a bancada do Acre, sua maioria, não acertava uma votação…A Câmara deu um recado aos sabotadores da democracia…isso (decisão da câmara) vale para todos os seguidores do mito (dos otários)….parabéns aos deputados do Acre que votaram sim!

Em tempo 2: ficou feio para Alan Rick e Mara…mas eles não se importam com isso…o que é uma democraciazinha, dessas que te protege de absurdos como os que defende o bolsonarista Daniel Silveira né, deputados?

J R Braña B.