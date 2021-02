Vídeo: Recebi essa mensagem da dep @perpetua_acre

perpetuaacreenchente

Recebi esse Zap da Perpétua…

Aqui pelo Juruá, fiz tudo que podia fazer, Braña. Semana que vem entramos com os kits de limpeza.

Fui levar água e cestas básicas em lugares onde as pessoas me disseram: “não acredito que você está aqui, porque aqui é tão longe que os políticos não vem nem pra pedir votos”. Aquilo foi forte pra mim. No meu coração agradeço a Deus por ter me levado até lá. Essas coisas me marcou muito.

Ouvi de muitos outros: “tenho 70 anos, morando aqui e nunca vi tanta água”.

De fato, o planeta está desequilibrado, meu amigo. É frio demais, é quente demais, é doença difícil de combater….

É por isso que cada vez mais precisamos de gestores dispostos a fazer o melhor. Mas me dá um desânimo quando vejo a situação do nosso país, um negacionista que só atrapalha, meu irmão😢😢

