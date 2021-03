Lockdown perfeito em Rio Branco (não há igual nem na China)

lockdownacre



Nada funciona…todos fecharam!

CINE ACRE

CINE RIO BRANCO

BANACRE

BANCO REAL

BAMERINDUS

CASAS PERNAMBUCANAS

GR ELETRO

DISCARDOSO

SHOPPING MIRAGINA

BAZAR BRITO

BEREL

PAPOCO

NOSSO CLUB

TACACÁ DA BASE

TRANSP. IRMÃOS LAMEIRA

SUP. BEIRA RIO

Sborba

Casa Zeque

Banho de Cheiro

Esplanada

Sup Mercado Gonçalves

Casarão

Barracão do XV

RÁDIO NOVO ANDIRÁ

Utilar

MEU CANTINHO

PADARIA DO RAIMUNDO LAUREANO (CENTRO)

JORNAIS IMPRESSOS

LARANJINHAS

Em tempo: contém ironia…não leve a sério….(todas essas empresas/instituições um dia existiram na cidade de Rio Branco e não existem mais)