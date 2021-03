Mesmo com atraso: Muito bem, Excelência!

pactogov

Assinatura do pacto – governadores

A vida de cada pessoa importa, lutarei e defenderei isso sempre. Estamos diante de um cenário em que, se não houver união, não venceremos a batalha. Por isso, assinei nesta terça-feira, 9, o Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde, iniciativa de governadores de 25 estados brasileiros para unificar medidas contra a Covid-19 no país. O documento reforça a proposta de ampla pactuação entre os três poderes e as três esferas da federação, visando abraçar a luta contra a pandemia do coronavírus – governador GladsonC.