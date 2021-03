V/A: Visitas do Gov GladsonC a Sena são mais do mesmo

visitassenagov

Após aperto do prefeito Mazinho, cobrando mais vezes a presença do governador no município, GladsonC já visitou Sena Madureira três vezes em menos de um mês…um recorde para um governador do Acre…inclusive dormiu na cidade no mês passado…o último governador que passou uma noite na cidade foi Edmundo Pinto.

Porém, as agendas do governador GladsonC deixam muito a desejar (uma rotina dos plantonistas do Palácio Rio Branco em relação a Sena): concretamente…muita pouca coisa…ajuda com sacolões a desabrigados da enchente, importante e necessária, e nenhuma ideia gestada para reerguer o município…em dois anos, o governador não apresentou um projeto de desenvolvimento para Sena Madureira.

Governador, é preciso um plano de desenvolvimento para Sena…!

Sena precisa de investimentos em benefício da população..!

A cidade precisa se modernizar e só o Estado pode tomar essa iniciativa!

Mas vamos ao que disse o governador oficialmente em Sena (entrevista à Difusora da cidade)

Três v/a abaixo:

70 botijões de oxigênio para o Acre (‘meu pai comprou’)

Rodoviária, recuperação (máximo uns 50 mil em custos)

Ponte, nova temporada (no NetSena)

J R Braña B.