Atitude dos governadores viabiliza 700 mil doses de vacina ao Acre

40miacre

O governador do Acre, GladsonC, que integra o consórcio de governadores do Brasil, assinou o contrato para aquirir 700 mil doses da vacina russa, a Sputinik-V.

Custo total: R$ 40 milhões .

A compra só está sendo possível porque, ao contrário do governo Bolsonaro, os governadores se uniram em consórcio e fizeram um acordo com o laboratório russo para a compra do imunizante.

Desde o começo da pandemia tem sido os governadores os principais protagonistas na luta contra o covid-19 no Brasil.

João Dória, em São Paulo, liberou com o Butantan, as primeiras doses de vacina para país que também chegaram ao Acre.

-Hoje é um momento de muita felicidade, de esperança e sonhei com esse momento. Não sou cientista, mas sou gestor e chefe do poder e meu dever é amenizar a dor das pessoas. Peço que as pessoas continuem usando máscara, álcool em gel e evite aglomerações (…) – disse o governador GladsonC.

J R Braña B.