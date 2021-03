Piada pronta…bolsonariana!

[email protected]

Depois de um ano de pandemia e mais de 300 mil vidas perdidas, Bolsonaro cria o comitê anti-covid19…só pode ser brincadeira…

Na verdade…

…Bolsonaro tá morrendo de medo de ser derrubado do cargo….e agora está nas mãos do centrão (aglomerado político mais indecente do Congresso)…não governa mais…essa é a realidade…nunca governou, é certo…

Piada pronta: Bolsonaro cria comitê anti-covid depois de um ano e mais de 300 mil mortes… – https://t.co/vPxK1AiLaN pic.twitter.com/6U1qeSsLNj — oestadoacre (@Oestadoacre) March 24, 2021