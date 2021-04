‘Sargentaço’ do Gov GladsonC no seu vice Rocha

sargentaço#

Edvaldo Magalhães diz que crise entre Gladson e Rocha foi aprofundada com devolução de sargentos

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou o tempo regimental para comentar a devolução aos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, quatro sargentos que prestavam serviços junto ao governo do Estado. Todos são ligados ao vice-governador Major Rocha (PSL). Edvaldo disse que as devoluções feitas hoje, o que ele chamou de “sargentaço”, ratifica a crise instalada no Palácio Rio Branco.

“O governador hoje usou a caneta azul para um sargentaço. Ele devolveu quatro sargentos numa única canetada. Partes desses sargentos integram a associação de praças da organização tanto dos bombeiros militares quanto da Polícia Militar do Acre. São 4 vítimas da entrevista do vice-governador de segunda-feira, pós-páscoa. Essa fogueira está acesa e o óleo está fervendo e essa crise só se eleva no seu patamar. Faço esse registro porque acho importante pelos debates que virão nesta Casa”, disse Magalhães.

