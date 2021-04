#cpiampliada

Os senadores MBittar e Mailza acham que todo mundo é otário…eles assinaram a CPI ampliada da pandemia porque não querem que o seu mito seja responsabilizado pelos milhares de mortos da covid-19 e os outros milhares que ainda vão morrer…

Lembra do áudio do senador Kajuru combinando com o Bolsonaro?…’CPIpara pegar os governadores, prefeitos, STF, vereadores, presidentes de bairros, síndicos de condomínios …..entendeu?…que não pega ninguém(…)

