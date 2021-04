#lula

A jornalista Hildegard Angel, a propósito de fake news lida por Neda Nagle (com o nome do novo diretor da PF), escreveu:

Esse lance da L.Nagle nos alertou sobre o que se passa nas cabeças do gabinete do ódio. Que segurança de Lula redobre cuidados, pois não estranharei se, na iminência da derrota, o bolsonarismo tente eliminá-lo. E não será c/ facada fake, mas a tiro de sniper, como foi com Kennedy

— Hildegard Angel (@hilde_angel) April 19, 2021