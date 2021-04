A qualidade das máscaras que se vende em Rio Branco

#mascara

As empresas que vendem produtos anti-covid-19 são as que mais têm ganhado dinheiro desde o começo da pandemia….os novos bilionários do mundo e do Brasil são todos desse ramo, ou seja, vendem produtos relacionados ao covid-19…

Essas máscaras vendidas na farmácia Pague Menos, de Rio Branco, com a marca da própria rede, precisam melhorar muito…caras e de qualidade sofrível.

Comprei 10 máscaras ‘pague menos’, na própria rede de farmácia, e já estou decepcionado com a qualidade..na primeira q fui usar soltou a alça. pic.twitter.com/8Q8loJ3ejw — J R Braña B. (@jrbrana) April 25, 2021

J R Braña B.