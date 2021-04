Dep Edvaldo: PL permite contratar médico brasileiro formado no exterior

#medicos

Edvaldo Magalhães apresenta projeto que permite a contratação de médicos brasileiros formados no exterior

Assessoria

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou um projeto de lei nesta terça-feira (27) que permite a contratação de médicos brasileiros, formados no exterior, que tenham atuado no Programa Mais Médicos ou que atuem no Médicos Pelo Brasil. A medida visa suprir a deficiência de profissionais médicos no Estado e nos 22 municípios, durante o período de emergência em saúde púbica por conta da covid-19.

Além disso, o projeto de autoria do deputado do PCdoB não exclui a contratação de estrangeiros que tenham atuado no Programa do governo federal.

Ainda de acordo com a proposta, se aprovado e sancionado, o governo do Estado, com o apoio Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Comitê Acre Sem Covid, regulamentará a nova lei.

Edvaldo Magalhães pontuou que estes profissionais “possuem experiência e conhecimento prático e teórico sobre o nosso Sistema Único de Saúde – SUS e estão preparados para atuar junto às unidades de saúde responsáveis pelo atendimento dos acreanos infectados pelo novo coronavírus”.

Em outro ponto, o parlamentar menciona que o Acre, principalmente as prefeituras, “carece de mão de obra qualificada para atender esse grupo e precisa de toda e qualquer ajuda possível para que tenhamos redução nesses números que diariamente aterrorizam nossa população”.