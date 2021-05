#oestadoacrelive

Convidado de hoje é Chagas Batista, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições no município de Tarauacá.

Começa 20h em ponto…mas estaremos ao vivo no ar a partir das 19h50…assista e participe

Inscreva-se no nosso canal oestadoacre no youtube e recebe as notificações de todos as nossas transmissões