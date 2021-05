Angélica: Pressão e contra pressão no jogo CPI da Educação

#angelica

oestadoacre reproduz notas da coluna da jornalista Angélica Paiva desta quinta-feira…

Mais de 15 dias depois da apresentação do pedido de uma CPI para investigar indícios de irregularidades nos contratos da Secretaria de Estado de Educação, a CPI ainda não foi publicada no Diário Oficial. Enquanto não for publicada existe a chance de algum parlamentar retirar a assinatura. O governo do estado trabalha para conseguir que dois deputados retirem as assinaturas para inviabilizar a CPI. Quase conseguiu na semana passada.

Na última sessão, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), cobrou a Mesa Diretora. A resposta é sempre a mesma – já encaminharam.

Apesar dos esforços, uma má notícia para o Executivo: se dois deputados retirarem as assinaturas, um parlamentar da base do governo vai assinar, perfazendo assim 8 assinaturas, o mínimo suficiente para garantir a CPI.

Assinaram o pedido de CPI

Antônia Sales, Meire Serafim e Roberto Duarte do MDB

Edvaldo Magalhães- PCdoB

Daniel Zen e Jonas Lima- PT

Fagner Calegário- Podemos

Neném Almeida- Solidariedade

Deputados pressionados a retirar as assinaturas

Neném Almeida

Jonas Lima

