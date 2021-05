Consequência de ataques à China: Butantan para produção de vacina (a)

#butantan

Uol

Em entrevista exclusiva para a Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira (12), João Doria disse que o mal estar diplomático causado pelas falas do presidente Jair Bolsonaro contra os chineses travou a chegada de 10 mil litros Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), necessários para fazer a CoronaVac. Com isso, o Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês Sinovac, vai parar a produção da vacina contra a covid-19 partir deste sábado (15) pela falta do insumo.

“O embarque já poderia ter sido feito no final do mês de abril. Dado aos ataques do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, houve um recuo do governo chinês para a liberação do embarque desses 10 mil litros de IFA para o Brasil”, afirmou o governador de São Paulo ao Jornal Gente. Ouça a íntegra da entrevista no vídeo acima. (…)

