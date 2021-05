#desespero

O medo da CPI no senado e os números da pesquisa do Data Folha, que mostram que Lula ganha no primeiro e no segundos se a eleição presidencial fosse hoje, fez Bolsonaro perder ainda mais o equilíbrio…em evento em Alagoas chamou o relator da CPI, senador Renan Calheiros, de ‘picareta e vagabundo.’ Assista a um presidente acuado e desesperado…