Nota de Esclarecimento da Prefeitura de Sena Madureira

A prefeitura de Sena Madureira, a propósito de fatos ocorridos nesta terça durante o lançamento e entrega do ‘Cartão do Bem’, dando conta de que não teria sido convidada para a solenidade – envia a oestadoacre cópia de convite pelo governo.

-Recebemos, sim, o convite para a solenidade via e-mail – disse um integrante da prefeitura ao blog.

Abaixo o convite enviado pelo governo à prefeitura de Sena





Nota de esclarecimento da prefeitura de Sena:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em face da informação inverídica veiculada em alguns meios de comunicação do município de Sena Madureira, e replicada por Mídias Digitais do Estado, dando conta de que o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) teria “invadido” o evento de entrega dos cartões do programa social do Governo do Estado denominado “Auxílio do Bem” na manhã desta terça-feira (18) no Auditório da UFAC.

Esta Assessoria esclarece que o gestor municipal foi convidado para prestigiar o evento, pelo Governador do Estado, Gladson Cameli, pela primeira dama Ana Paula Cameli, e pela Secretária de Assistência Social, Ana Paula Lima, em anexo o convite.

Lamentamos o fato de que alguns adversários políticos usem da Estrutura do Sistema Público de comunicação, e alguns meios de comunicação à serviço do Governo do Estado pagos com recursos públicos, para lançar uma campanha difamatória contra o senhor Mazinho Serafim, que teve uma parcela bastante significativa na eleição do atual governador no ano de 2018.

Ressaltamos ainda que a insatisfação do chefe do executivo municipal, é tão somente pelo fato do baixo número de famílias senamadureirenses contempladas com o programa, tendo em vista que dos quase 50 Mil habitantes do município, apenas 42 pessoas foram beneficiadas.

Confiante em que a verdade sempre prevalecerá, o prefeito segue trabalhando pela população de Sena Madureira, respaldado pelas inúmeras conquistas durante sua gestão, e pela confiança da população senamadureirense.

(Prefeitura de Sena Madureira)