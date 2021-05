Que ajuda! ‘Auxílio do Bem’ contempla 42 pessoas em Sena

#sena

A solenidade do governo GladsonC hoje em Sena, sem a presença do governador, claro – deu o que falar: a festa foi desproporcional ao tamanho do benefício social anunciado.

Como diz a prefeitura de Sena em nota, a cidade tem 50 mil habitantes, e o ‘auxílio do bem’ do governo estadual vai atender – com empolgantes R$150 – apenas, acredite, 42 pessoas.

Traduzindo: R$ 6,3 mil de ajuda a Sena.

Esse foi o motivo para o prefeito Mazinho chutar o balde contra os integrantes do governo…e agregados.

Sinceramente…essa ajuda (R$ 150 para 42 pessoas) é uma brincadeira de mau gosto do governo GladsonC.

Está claro que é um deboche e uma provocação política contra o prefeito, que é desafeto do governo.

Mazinho tem razão quando diz que ‘o governo só olha – quando olha! – para Rio Branco e Cruzeiro do Sul’.

Aqui abaixo a nota da prefeitura de Sena confirmando a informação:

(…)Ressaltamos ainda que a insatisfação do chefe do executivo municipal, é tão somente pelo fato do baixo número de famílias senamadureirenses contempladas com o programa, tendo em vista que dos quase 50 Mil habitantes do município, apenas 42 pessoas foram beneficiadas.(….)

Em tempo: Excelência, Sena Madureira não vai aceitar calada, ajoelhada, as migalhas do seu governo!

J R Braña B.