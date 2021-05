#oestadoacrelive

oestadoacre, live – convidado de hoje: professor David Hall

20h em ponto aqui nesta página abaixo, no nosso canal oestadoacre no youtube, no estadoacre no facebook e no @oestadoacre, no twitter

(estaremos ao vivo a partir de 19h50min)

Inscreva-se no nosso canal oestadoacre no youtube