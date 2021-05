Greve!: Gesto político: Deputados Nicolau e Edvaldo vão ao Sinteac

#greve

Cruzeiro do Sul

Os deputados Nicolau Jr. (presidente da Aleac) e Edvaldo Magalhães, líder da oposição na Aleac, estiveram neste sábado com a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, núcleo Cruzeiro do Sul.

Edvaldo convidou e o presidente Nicolau aceitou ir ao Sinteac…é um gesto importante neste momento de indefinição por parte do governo do Acre

Por determinação do desembargador Junior Alberto foi marcada para o dia 9 de junho uma audiência de conciliação entre os sindicatos de professores, a PGR e a secretaria de educação.