Formados no exterior: Edvaldo pede de novo contratação de médicos

Edvaldo Magalhães volta a cobrar rapidez do governo na sanção de lei que visa contratação de médicos formados no exterior

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a cobrar a sanção do projeto de lei de autoria dele (PL45/2021), aprovado por unanimidade em maio deste ano, que visa a contratação de médicos formados no exterior, que atuaram no Mais Médicos. A matéria já está nas mãos do governador Gladson Cameli e aguarda uma decisão.

Edvaldo Magalhães lembrou que Gladson Cameli disse em visita ao Vale do Juruá, especificamente Cruzeiro do Sul, que se tivesse um instrumento legal, contrataria até 4 mil médicos formados no exterior para atuar durante a pandemia. O parlamentar destacou que o instrumento já foi aprovado pelos deputados, cabe agora ao governador sancionar para a matéria ter seus efeitos práticos.

“Sancione governador, permita que neste momento que passa o nosso povo, por uma questão humanitária, a gente possa suprir essa necessidade nas unidades do interior, na zona rural, nas maternidades. Não temos médicos hoje para contratar”, disse ele ao mencionar uma reportagem publicada na imprensa acreana dando conta que não há médicos para serem contratados em Cruzeiro do Sul, apesar de faltar profissionais no Pronto Socorro do município. O hospital é referência para os municípios do Alto Juruá, Baixo Amazonas e Feijó e Tarauacá. (…)