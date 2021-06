#bolo

Reuters

Em um evento paralelo à cúpula do G7 na Cornualha, a Rainha Elizabeth cortou um bolo usando uma espada cerimonial…assista:

At an event on the sidelines of the G7 summit in Cornwall, Queen Elizabeth cut a cake using a ceremonial sword pic.twitter.com/CaBZ9o7Jis

— Reuters (@Reuters) June 13, 2021