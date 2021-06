Sena: Cirleudo é o novo secretário de Infra-estrutura do governo

#senagov

Cirleudo Alencar de Lima, que foi secretário de planejamento da prefeitura de Sena, no primeiro mandato do prefeito Mazinho Serafim, foi nomeado, interinamente, o novo secretário de estado de Infraestrutura do governo do Acre.

Em contato com oestadoacre, o novo secretário de Infra disse que ‘A proposta do governador Gladson Cameli é de impulsionar a economia e ter uma equipe eficiente no processo de gestão. Nossa meta é executar as obras estruturantes que irão desencadear a retomada da economia Pós COVID 19’