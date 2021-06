Vídeo: Gov poderia adotar câmeras na farda ou boné dos PMs

#pms

Para evitar que a Lei seja descumprida e também a violência desnecessária por parte de policiais.

Esse vídeo abaixo mostra que é uma necessidade as câmeras nas roupas e bonés dos PMs em ação…experiência nesse sentido está sendo feita na tropa de choque da PM em São Paulo e fez cair muito o número de mortes cuja autoria são os policiais na primeira semana do teste.

Cumprir a Lei protege o cidadão e o próprio policial.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra PM agredindo um homem me Rio Branco.





O comando da PM informa que não afiança ações violentas e desmedidas de seus integrantes e que os PMs envolvidos vão responder por seus atos.

Em tempo: é preciso mudar a filosofia nas polícias…refundar as polícias no Acre e no Brasil é imperativo..em outras bases civilizatórias.