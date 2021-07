#petecão

Senador Petecão diz que há muito tempo ‘não era bem recebido no ministério da secretaria de governo’ do governo Bolsonaro…ele conta abaixo:

Em tempo: governo Bolsonaro acuado e com medo de impeachment vai fazer tudo para agradar parlamentares…mas não terá jeito….depois do meio do ano de 2022, com as emendas liberadas, o grosso do Congresso vai seguir o favorito nas pesquisas para presidente….Bolsonaro já era.

