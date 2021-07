Companhia de energia espera ‘tempo severo’ no Acre

#energiatempo

Equipes da Energisa Acre estão de prontidão para tempo severo previsto para final de semana

A previsão de queda na temperatura em todo o estado acionou o sistema de monitoramento meteorológico da Energisa. O alerta de tempo severo e atenção para todo o Acre o que indica que existe a possibilidade de temporais acompanhados de ventos fortes e raios neste sábado e domingo, o que pode ocasionar ocorrências na rede de energia elétrica. (…)

O sistema de monitoramento da Energisa tem cinco níveis, que vai de 1 a 5. O 1 é considerado tempo normal, com céu limpo. Já o 5 aponta tempo severo, com chuvas, ventos fortes e raios. O alerta de tempo no Acre deve seguir até a próxima segunda-feira (19.07).

