Atraso na vacina: Paulo Guedes também é responsável

#pauloguedes

GGN

Documentos obtidos pela CPI da Covid mostram que, ao contrário do que alegou, Guedes (Paulo Guedes, ministro da economia) se posicionou ativamente contra a proposta que a União assumia riscos

Paulo Guedes, o ministro da Economia, foi contrário ao dispositivo da Medida Provisória das vacinas que facilitava a compra da Pfizer. Documentos obtidos pela CPI da Covid mostram que, ao contrário do que alegou, Guedes se posicionou ativamente contra a proposta que a União assumia riscos de eventuais efeitos adversos dos imunizantes. (…)

(…)os documentos obtidos pelos senadores revelam que o ministro havia se posicionado contra as exigências da Pfizer, o que atrasou a compra do imunizante. Os documentos revelam que, final do ano passado, o Ministério da Economia participou ativamente de reuniões para elaboração da MP.

Guedes atuou na negociação de MP qu atrasou a compra da Pfizer – https://t.co/RDW1oBy6ux pic.twitter.com/het479T2e4 — JornalGGN (@JornalGGN) July 20, 2021