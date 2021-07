E lá se foi o bilionário da Amazon ao espaço (vídeo)

#jeffbezos

Jeff Bezos, fundador da Amazon, é o segundo a explorar o espaço (a NASA quanto a Federal Aviation Administration e a Força Aérea dos Estados Unidos reconhecem o limite de 80 quilômetros como o início do espaço sideral)…o primeiro foi outro bilionário, chamado de Richard Branson…

RT…assista o lançamento

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, atingiu a gravidade zero (ingravidez) na terça-feira a bordo do New Shepard, um foguete feito por sua empresa espacial Blue Origin, no segundo vôo suborbital de um bilionário em apenas dez dias. Em 11 de julho, o bilionário Richard Branson atingiu uma altitude de 85 quilômetros a bordo de seu avião da Virgin Galactic Unity.

Bezos, que desde criança sonhava em viajar para o espaço, fez o vôo acompanhado por três pessoas a bordo de um veículo suborbital com capacidade para seis tripulantes. Entre os membros da missão estava seu irmão mais novo, Mark Bezos, de 53 anos.(…)

Em tempo: e a maioria das pessoas no Acre sequer têm meios dignos de transporte coletivo para ir e vir ao trabalho….nem rodovias decentes entre a capital Rio Branco e os municípios – oestadoacre